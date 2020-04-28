«Спасать их никто не будет»: в Кремле ответили на прогноз о скатывании в бедность среднего класса

В Кремле усомнились в прогнозах о риске скатывания среднего класса в России в бедность. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данные прогнозы вряд ли можно считать верными. В то же время он признал, что в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничений с целью не допустить распространения COVID-19 сложилась «непростая и» и «очень сложная» ситуация, которая требует слаженной работы как от властей разного уровня, так и от представителей бизнеса.

Представитель Кремля заявил, что «переживаются трудности», однако «понятно, что нужно делать, чтобы их пережить». «А кто будет под большим ударом, кто под меньшим ударом, давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии – беспрецедентная, и все связанные с ней прогнозы «вряд ли попадут в яблочко».

Пресс-атташе Кремля при этом заявил об отсутствии отдельного плана по спасению среднего класса в связи с коронавирусом, отметив, что «его не должно быть». Песков напомнил, что властями приняты меры «поддержки всему населению», подчеркнув, что выделять только средний класс – «это совершенно неверный подход» (цитата по ТАСС). В нынешней ситуации, заявил представитель президента, речь идет о необходимости минимизации последствий «коронавирусного» кризиса для всех россиян.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов высказал мнение, что средний класс в России может обеднеть после пандемии. По его прогнозу, благосостояние, скорее всего, пошатнется у всех слоев населения, но средний класс примет основной удар. Это связано с тем, что обедневшие богатые все равно останутся богатыми, бедные так и будут бедными, а вот для среднего класса есть большие риски скатывания в бедность. Подобная тенденция в первую очередь касается экономики интеллектуальных услуг и впечатлений, дававшей пространство для развития новых креативных проектов, отметил Кузьминов в интервью РБК.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.04.20

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