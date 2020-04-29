Пессимизм российского бизнеса достиг пятилетнего максимума

Российские предприниматели прогнозируют снижение прибылей своих компаний. Пессимизм в бизнес-среде России достиг уровня кризиса 2015 года, свидетельствуют данные исследования Deloitte.

В опросе приняли участие 45 респондентов, которые были сгруппированы по отраслям, объему выручки в 2019 году и численности штата сотрудников. 37% финансовых директоров прогнозируют снижение доходов своего предприятия, 40% – ожидают падения операционной прибыли, передает РБК. Более того, 54% предвидят, что снижение растянется на следующие год-полтора.

Во второй половине прошлого года доля пессимистично настроенных бизнесменов была существенно ниже. Только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% – снижения операционной прибыли в 2019 году.

Среди главных факторов, которые повлияли на настроение предпринимателей, – ослабление рубля (80%), снижение доходов от основной деятельности (78%) и снижение спроса (78%).

Лидерами по негативным настроениям оказались медицинские компании и фармпроизводители, которые испытывают трудности из-за временных ограничений производства субстанций в Китае, а также расширения госрегулирования цен. Также растет тревога среди предприятий розничной торговли непродовольственными товарами и компаний сферы недвижимости и строительства.

Оптимистично смотрят на сложившуюся ситуацию предприятия из сектора технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ. 75% из них прогнозируют рост доходов в ближайший год. Карантин практически не затронул и агропромышленный комплекс (АПК) – большинство сельскохозяйственных компаний продолжили работать в обычном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

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