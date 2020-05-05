В России продажи одежды рухнули на 90%

В связи с ограничительными мерами, введенным для борьбы с коронавирусной инфекцией, объемы продаваемой в России одежды в денежном выражении упали на 90%. Об этом сообщается в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики изучили данные, полученные с кассовых чеков в первой половине апреля текущего года, и сравнили с аналогичным периодом в феврале, передает РИА «Новости». «Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня», – заключили эксперты.

В столице сумма среднего чека увеличилась в два раза – 5919 рублей в апреле против 2816 рублей в феврале. При этом объем продаж в денежном выражении упал на 76%.

Напомним, в России действуют ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим введен запрет на работу торговых центров и магазинов, в которых продают товары не первой необходимости. Кроме того, большинство российских регионов ввели ограничения в виде самоизоляции. Гражданам рекомендуют покидать свои дома только в случае крайней необходимости.

Москва, Зоя Осколкова

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