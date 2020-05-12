Мошенники предлагают подправить кредитную историю

В России на фоне экономического кризиса все чаще мошенники предлагают гражданам, испытывающим проблемы с оплатой долгов, за деньги ознакомиться с кредитной историей и даже исправить ее. По словам экспертов, это чистой воды обман, исправить данные о своих кредитах в банках невозможно.

Большинство российских заемщиков не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована, пояснил «Известиям» директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «Опросы показывают, что 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% даже заявляют, что «знакомились» с ее содержанием. Однако цифры официальных запросов кредитных историй на порядок меньше, чем показывает социология», – отмечает эксперт.

Мошенники заманивают пользователей на фальшивые сайты, обещая предоставить кредитную историю после заполнения анкеты и оплаты в размере 299 рублей. Более того, жертвам предлагают улучшить рейтинг платежеспособности, стоимость такой услуги – от 10 тысяч до 300 тысяч рублей. В результате граждане остаются не только без нужной информации и денег, но и добровольно выдают аферистам свои персональные данные.

В Национальном бюро кредитных историй подчеркнули, что доступ к кредитной истории гражданина могут иметь только или сам заемщик, или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение такой информации. В Центробанке РФ подтверждают: «Если вам предлагают за деньги внести изменения в кредитную историю – это мошенники».

Исправить кредитную историю в один момент (и тем более, при помощи посредников) нельзя, но можно со временем улучшить. При возможности нужно попытаться взять небольшой кредит в банке. И если своевременно вносить по нему платежи и в срок вернуть долг, то в кредитной истории появятся зеленые отметки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.20

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