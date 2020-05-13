Уровень одобрения кредитов в России упал до рекордного минимума

Российские банки одобряют минимальное число кредитов гражданам. Получить банковскую ссуду сейчас могут лишь самые качественные заемщики. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам апреля 2020 года банки одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит (20,7%), пишет «Коммерсант». Это минимальный показатель с 2017 года. Наименьший уровень одобрения по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.

В БКИ «Эквифакс» подтверждают тенденцию. Число одобренных займов находится вблизи исторических минимумов, вернувшись к значениям начала 2015 года, когда после введения экономических санкций кредиторы существенно ужесточили кредитные политики. «По потребкредитам уровень одобрения снизился почти на 50%, по кредитным картам – на треть»,– говорят эксперты.

Часть банков ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются теперь только на официальные справки о доходах и суммах налога. Другие приостанавливают одобрение заявок граждан, работающих в наиболее пострадавших от кризиса отраслях. Третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы

Аналитики не ожидают увеличения доли одобряемых заявок на кредиты в ближайшее время. По их мнению, процент одобрений будет увеличиваться одновременно с восстановлением деловой активности и доходов населения. В первую очередь это касается традиционного офлайн-кредитования в офисах банков, в то же время онлайн-кредитование будет набирать обороты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.05.20

России предсказали рекордный урожай пшеницы. / Мошенники придумали новую схему с ваучерами за отмененный авиарейс. / Правительство Ямала из-за коронавируса вскрывает резервную «кубышку». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»