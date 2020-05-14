В России впервые стали пить больше кофе, чем чая

По итогам 2019 года в России кофе впервые обогнал по популярности чай. В предыдущие два года россияне употребляли примерно одинаковое количество этих напитков. Об этом сообщили в ассоциации «Росчайкофе».

По данным ассоциации, потребление россиянами всех возможных кофейных напитков (приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей) достигло 180 тысяч тонн. Тогда как потребление чистого чая всех сортов без учета травяных смесей составило лишь 140 тысяч тонн, передает РБК.

Аналитики основывали свои подсчеты на информации, полученной от Федеральной таможенной службы. В прошлом году Россия завезла 413,3 тысячи тонн основных видов кофе и 314,2 тысячи тонн всех возможных видов чая. Кофе импортировали в основном из Вьетнама, Бразилии и Италии, чай – из Индии, Шри-Ланки и Кении.

В исследовательской компании GfK подтверждают, что россияне стали покупать больше кофе. В 2019 году для домашнего потребления российские семьи купили 110,8 тысячи тонн кофе и только 90,6 тысячи тонн чая.

Повышенный спрос на кофе отметили и крупные ритейлеры. Так в пресс-службе сети «Ашан» рассказали, что наиболее популярен у россиян растворимый кофе, но продажи зернового и молотого также растут, как и интерес к капсульному кофе. По словам представителя сети «Магнит», в 2019 году спрос на кофе в денежном выражении превышал спрос на чай ориентировочно в два раза.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.05.20

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