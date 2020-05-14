Погрязшим в долгах россиянам хотят оставить минимум на жизнь

В Госдуму внесли пакет законопроектов, которые обязывают кредиторов оставлять должникам после взыскания необходимый для жизни минимум. По мнению авторов инициативы, люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию.

Поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, закон «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях», пишет «Российская газета». Если изменения будут приняты, после взыскания долгов у гражданина должен оставаться неприкосновенный минимум в размере МРОТ. На сегодняшний день речь идет о сумме не менее 12 130 рублей.

При этом приставы будут взаимодействовать с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами, чтобы получать актуальную информацию о доходе и имуществе должника, которое подлежит взысканию.

По словам одного из авторов инициативы Сергея Неверова, займы под высокие проценты чаще всего выдают наименее финансово грамотным гражданам – в первую очередь, пенсионерам. Зачастую банки и МФО дают кредиты без учета дохода и уже имеющейся кредитной нагрузки. С просьбами сохранить минимум денежных средств в суды часто обращаются пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении восемнадцати месяцев со дня его официального опубликования. Переходный период необходим для адаптации банковской системы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.05.20

В «Ямалкоммунэнерго» не смогли объяснить, почему в тариф северян были заложены лишние десятки миллионов. / Из-за пандемии обанкротился крупнейший в мире спутниковый оператор. / Авиакомпании получат из бюджета РФ 23,4 млрд рублей субсидий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»