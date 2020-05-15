Роспотребнадзор предложил отказаться от плановых проверок с 2021 года

Роспотребнадзор выступил с предложением, начиная с 2021 года, отказаться от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Количество плановых проверок в последние годы ведомство значительно сократило. В частности, с 2012 по 2018 год оно уменьшилось с 73,7 тыс. до 3,1 тыс., следует из пояснительной записки к документу. Однако сами проверки были эффективнее: если в 2014 году соотношение количества выявленных нарушений к общему числу проверок составляло 2,4, то в 2018-м оно достигло показателя 3,05.

Ведомство предлагает отказаться от плановых проверок в сфере защиты прав потребителей в пользу внеплановых документарных и выездных проверок, а также контрольных закупок и профилактики нарушений.

Отметим, что поручение разработать соответствующий проект постановления в марте поручил зампред правительства Дмитрий Григоренко. Документ проходит экспертизы и публичные обсуждения. Затем его направят на утверждение в правительство.

Москва, Иван Гридин

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