В России могут разориться до миллиона малых и средних предприятий

В России к концу лета могут разориться до миллиона субъектов малого и среднего бизнеса. Это связано с глобальным кризисом, разразившимся во всем мире.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению экспертов, наибольший ущерб спад мировой экономики вкупе с коронавирусом нанесут по туристическому сектору и общепиту, серьезно пострадают так же непродовольственный ритейл и сфера услуг. По оценкам специалистов, число занятых в этих сегментах сократится на 2 – 3 млн человек.

Статистику по субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) ФНС ежегодно публикует в августе. Например, за предыдущий отчетный период в стране закрылись 700 тысяч МСП. Это было связано с повышением НДС и ужесточением требований к фискальной отчетности на фоне общего ухудшения экономических условий.

В августе текущего года в России могут не досчитаться еще 1 млн МСП, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. С этим прогнозом согласен глава Торгово-промышленной палаты Серей Катырин. Эксперт подчеркнул: что многое будет зависеть от позиции правительства, регламентирующего меры поддержки. Пока, по словам Катырина, большинству компаний банки отказали в льготных кредитах на выплату зарплат без объяснения причин.

По оценкам экспертов «Деловой России» до конца текущего года прекратят существование не менее 15% точек по продаже товаров и услуг. При этом в некоторых сегментах уже полностью остановили деятельность до 100% участников рынка, и даже если ограничения снимут уже в июне, восстановить выручку на уровне докризисных показателей удастся нескоро.

По данным управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, сегодня в России насчитывается 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства: 2,5 млн юридических лиц и 3,5 млн индивидуальных предпринимателей. Каждый третий из них сегодня не работает. «С учетом того, что открытие магазинов, заведений общепита и прочих сервисов без ограничения на число посетителей предполагается только на последнем этапе отмены ограничительных мер, далеко не все компании доживут до этого времени», – цитируют Орехова «Известия».

На восстановление деятельности МСП понадобиться около двух лет, считает эксперт. Труднее всего, помимо вышеперечисленных турсектора, непродовольственной торговли, бытовой сферы и ресторанного бизнеса, придется организаторам выставочной деятельности и фитнес-центрам.

В Минэкономразвития отмечают, что острая фаза кризиса еще не пройдена. Это значит, что реальная картина может оказаться пессимистичнее озвученных прогнозов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.05.20

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