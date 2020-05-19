«Карантикулы» больно ударили по 80% предприятий малого и среднего бизнеса в России

Подавляющее большинство компаний малого и среднего бизнеса в России – 80% – ощутили на своей деятельности негативное влияние последствий пандемии коронавируса и введенных в связи с ней нерабочих дней, а также карантинных мер. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Опорой России» совместно с Промсвязьбанком. Именно столько участников исследования заявили о снижении спроса на предлагаемые ими товары и услуги. Лишь 13% предприятий МСБ не заметили снижения спроса, а у 7% компаний спрос на товары и услуги даже вырос.

Опрос также выявил резкое падение выручки малого и среднего бизнеса в апреле. Об этом сообщили 78% компаний МСБ. Оборот вырос только у 8% участников опроса. В марте показатели составляли 52% и 7% соответственно. Согласно данным исследования, в апреле дальнейшего снижения выручки ожидали 60% предприятий малого и среднего бизнеса и лишь 18% надеялись на рост оборота.

Кроме того, каждая третья компания сообщила о сокращении штата. В минувшем месяце доля компаний, сокративших штат, достигла 35%. Увеличили число сотрудников только 4% участников опроса. Отмечается, что в марте доля компаний, сокращавших штат, составила 15%, а увеличивших – 6%.

Согласно результатам опроса, почти треть компаний МСБ сократили в апреле вложения в бизнес.

При этом 36% допускают закрытие компании при дальнейшем сохранении низкого спроса на свою продукцию и услуги. 15% уже приняли или рассматривают решение о закрытии бизнеса: для 11% речь идет о временном закрытии, для 4% – о полном. Не рассматривают возможность закрытия бизнеса 27% компаний.

В целом, как отмечает «Опора России», индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле в России упал до минимального уровня за пять лет. Снижение показали все блоки индекса, при этом блоки продаж, инвестиций и кадров достигли минимальных исторических значений за весь период проведения исследования – с третьего квартала 2014 года. В частности, блок продаж за месяц снизился с 30,6 п. до 22,2 п. Кадровый блок снизился с прошлого месяца на 9,4 п. и достигнув отметки 37,4 п. Блок инвестиций в апреле 2020 года также упал до исторического минимума – 44,8 п.

Блок доступности финансирования единственный остался в положительной зоне, несмотря на небольшое снижение в марте (52,8 п.).

Отмечается, что значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов – снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам – на рынке наблюдается стагнация.

Ранее опрос, проведенный компанией-разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан», показал, что большинство представителей малого и среднего бизнеса в России не верят в быстрое восстановление экономики после завершения пандемии коронавируса. По мнению более 75% респондентов, экономическая ситуация в стране в ближайшем будущем только ухудшится. Предприниматели убеждены, что бизнесу рассчитывать осталось только на себя.

Москва, Наталья Петрова

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