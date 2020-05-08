Выручка малого бизнеса в России сократилась почти в два раза

В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте, когда торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки. При этом самые большие проблемы наблюдаются в Москве, где падение составило почти 80%. Об этом говорится в исследовании ИТ-компании «Эвотор».

Согласно выводам экспертов, наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Выручка фитнес-центров упала в апреле на 90% (в марте ― на 19%), магазинов одежды ― на 88% (в марте ― на 28%), обуви― на 87% (в марте ― на 41%), салонов красоты ― на 85% (в марте ― на 22%), стоматологий ― на 72% (в марте ― на 9%).

Оборот турагентств рухнул в апреле на 89% (в марте ― на 55%), а мини-гостиниц ― на 72% (в марте ― 25%).

Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота (в марте ― 14%), оптики ― 72% (в марте ― 20%), магазины цветов ― 65% (в марте ― 6%), ювелирные магазины ― 52% (в марте был рост на 1%), .

Выручка столовых в апреле уменьшилась на 65% (в марте на 17%), пекарен ― на 43% (в марте ― на 10%).

Оборот магазинов электроники снизился на 52% (в марте был рост на 1%), стройматериалов ― на 51% (в марте снижение на 1%), хозяйственных магазинов ― на 38% (в марте снижения не было), канцтоваров ― на 42% (в марте снижения не было), зоомагазинов ― на 36% (в марте ― на 11%).

Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30% (в марте ― на 11%), специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных и т.п.) ― на 16% (в марте снижения не было), алкомаркетов ― на 16% (в марте ― на 3%), табачных киосков ― на 29% (в марте ― на 9%).

«От пандемии пострадали практически все сегменты малого бизнеса. Сейчас список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД. Но есть более объективные критерии оценки ущерба от кризиса. В список господдержки необходимо включать все предприятия, принудительно закрытые государством, а также предприятия, выручка которых упала в апреле 2020 года более чем на 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц в 4 квартале 2019 года», ― прокомментировал ситуацию генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко.

В Москве из-за более жестких ограничительных мер торговый оборот малого бизнеса сократился в апреле на 79% по сравнению с прошлым годом. Выручка несетевых супер- и минимаркетов оказалась в апреле этого года ниже на 75%, чем в прошлом году, пивных магазинов на 40%, алкомаркетов ― на 30%.

Оборот фитнес-центров упал на 97%, магазинов обуви ― на 97%, одежды ― на 93%, салонов красоты ― на 92%, турагентств и столовых ― на 89%, оптик и магазинов цветов ― на 86%, мини-гостиниц и ювелирных магазинов ― на 84%, стоматологий ― на 82%, табачных киосков ― на 80%, специализированных продуктовых лавок ― на 67%, зоомагазинов ― на 63%, магазинов электроники и хозяйственных ― на 60%, несетевых аптек ― на 53%.

Москва, Светлана Антонова

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