«Рассчитывать осталось только на себя»: бизнес ждет ухудшения экономической ситуации в РФ

Большинство представителей малого и среднего бизнеса в России не верят в быстрое восстановление экономики после завершения пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией-разработчиком программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан». По мнению более 75% респондентов, экономическая ситуация в стране в ближайшем будущем только ухудшится. Предприниматели убеждены, что бизнесу рассчитывать осталось только на себя.

Согласно данным опроса, 50,6% опрошенных полагают, что в стране сейчас наблюдается экономический кризис, и ждут ухудшения ситуации. Чуть больше четверти респондентов (26%) считают, что сегодняшнюю ситуацию в стране пока нельзя охарактеризовать как кризисную, но уверены, что в будущем она ухудшится, приводит данные исследования РБК. По мнению 52,3% респондентов, после кризиса не всегда наступают перемены к лучшему.

Подавляющее большинство представителей МСП (более 83%) при этом не надеются на помощь государства – в нынешней сложной ситуации им придется рассчитывать только на себя.

Говоря о возможных путях спасения бизнеса в условиях пандемии, 34% указали на переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% упомянули про перевод части сотрудников на «пожизненную» удаленку и частичный отказ от офисов. Лишь 5,2% опрошенных считают, что власти помогут или уже начали помогать бизнесу.

Что касается наиболее пострадавших от последствий пандемии сфер экономики, 82,9% участников опроса назвали ресторанную отрасль. По мнению 61,6%, самый пострадавший сектор – индустрия моды и красоты. 48,5% назвали производственную сферу.

81,5% респондентов полагают, что лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия, 54,2% – телекоммуникационная отрасль и 37,1% – медицина.

В опросе участвовали 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей МСП.

Ранее в «Опоре России» спрогнозировали, что к концу лета в России могут разориться до миллиона субъектов малого и среднего бизнеса из-за последствий распространения нового коронавируса и введенных из-за пандемии ограничительных мер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.05.20

На Ямале сын топ-менеджера «дочки» Газпрома и экс-депутата застрел друга в пьяной драке. / Половина регионов «под шумок» намерена ограничить продажу алкоголя. / Минимальный продуктовый набор с начала года подорожал на 7%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»