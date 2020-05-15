Титов: беспроцентный кредит на выплату зарплат не может получить две трети компаний

Беспроцентный кредит на выплату зарплат сотрудникам реально может получить лишь около трети обратившихся за помощью предприятий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, соответствующий мониторинг с 27 апреля по 8 мая был проведен в 35 регионах и 12 банках. «Мы отслеживали 122 заявки, из них 44 одобрено. То есть чуть больше 30%, одной трети, – уточнил Титов. – 34 по-прежнему на рассмотрении, 34 отклонено, 10 заявителей сами отказались от дальнейшей работы. Эти цифры более-менее коррелируют с той статистикой, что нам дал ЦБ на встрече с уполномоченными вчера. Они заявили что заявки поступили на 104 млрд рублей, из них удовлетворено на 56 млрд».

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что очень многие предприниматели, обратившиеся в банки за беспроцентным кредитом на выплату зарплат, получают отказы потому, что работают меньше года. «То есть банки дополнительные требования выдвигают на счет срока действия компании – год, это квалификационные требования по этому кредиту, – пояснил он.– Идет затягивание сроков рассмотрения заявок. Вот в Рязанской области четыре заявки рассматриваются с 6 и 20 апреля. Ответов пока нет».

Кроме того, как сказал бизнес-омбудсмен, банки пользуются возможностью отказа по собственным причинам, исходя из собственного анализа рисков и плохой кредитной истории заемщика. Государство выдает банкам гарантии только на 75% по этому пакту мер от всех рисков, связанных с невозвратов долга, пояснил Титов, подчеркнув, что «на банках осталась часть рисков, и они очень высокие».

По его словам, за кредитом обращаются наиболее пострадавшие от кризиса компании, и вероятность того, что они вернут эти кредиты, довольно низка. «Частные банки, конечно, с учетом 25% риска, по своим методикам все равно оценивают риски, связанные с тем или иным заемщиком, и появляются новые поводы для отказа», – отметил он.

«Конечно, надо было 100% гарантии давать, чтобы снять эти риски с банков», – считает бизнес-омбудсмен. В США такие беспроцентные кредиты выдает государство из бюджетных средств, а частные банки выступают лишь операторами. Если бы РФ пошла по такому же пути, «это работало бы намного быстрее», констатировал Титов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.05.20

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