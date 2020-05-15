Российский бизнес назвал главные сложности в условиях самоизоляции

Главной сложностью для российских предпринимателей является выплата зарплат, налогов и аренды. Таковы итоги опроса, проведенного более чем в 50 регионах, сообщил сегодня на пресс-конференции бизнес-уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Очень медленно, но проходит этот первоначальный шок, который был от объявления режима нерабочих дней», – сказал Титов. По его словам, бизнес постепенно возобновляет деятельность – в регионах увеличивается количество предприятий, допущенных к работе: в ходе предыдущего опроса о приостановке или полной остановке заявляло 56% опрошенных, теперь 52,5%.

«Во многих регионах открывают парикмахерские, непродовольственные магазины. Но все равно пока больше 50% предпринимателей заявляют, что работу приостановили», – отметил Титов.

По его словам, в настоящее время главной сложностью бизнес называет выплату зарплаты сотрудникам (51% опрошенных), на втором месте оказалась уплата налогов и арендной платы. 49% опрошенных сообщили, что их компания по основному виду деятельности в число наиболее пострадавших, и поэтому не может рассчитывать на полные меры поддержки. «Это одна из основных проблем, – сказал бизнес-омбудсмен. – Формально почти половина предприятий в этот список не входит».

При этом Титов сообщил, что в мае снизилась доля тех предпринимателей, кто считает, что условия предоставления поддержки не позволят ее получить. «То есть предприниматели стали больше верить в эти меры поддержки, с 36% до 26% уменьшись количество таких скептиков», – уточнил он.

Из результатов опроса также следует, что наиболее востребованными мерами предприниматели считают отсрочку по всем налогам за исключением НДС (61% респондентов), прямые выплаты компенсаций из «второго пакета мер» (59,8%) и перенос сроков сдачи отчетности (51,7%).

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.05.20

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