Минсельхоз заступился за поставки импортной ГМО-сои в Россию

Минсельхоз раскритиковал предложение правительства приостановить действие постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных, сообщает РБК.

Постановление было принято 16 апреля 2020 года. Оно освободило от необходимости до 1 января 2021 года госрегистрации генно-модифицированных соевых бобов и шрота (продукция их переработки), используемых в качестве корма для животных. Ранее власти, напротив, ужесточали оборот ГМО. Так, продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла госрегистрацию.

Инициаторами приостановки действия постановления выступили аграрии, которые посчитали, что существует риск «бесконтрольного импорта» в Россию сои с ГМО. Их поддержали губернаторы ряда регионов. В Минсельхозе считают, что сейчас основания для отмены или приостановления действия документа «отсутствуют».

В ведомстве отметили, что приостановление или отмена действия постановления создают «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий». В министерстве также опасаются, что в связи с отменой действия постановления возникнут прямые риски повышения цен на животноводческую продукцию, так как на отечественном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых бобов.

Сторонники отмены обращения считают, что в Америках, а так же в Европе существует кризис перепроизводства сои, ввиду чего заграничные продавцы могут демпинговать и загубить российских аграриев, нанеся продовольственной безопасности страны и социально-экономическому положению сельских жителей ущерб.

В России ежегодно перерабатывают около 5 млн тонн соевых бобов, отметил исполнительный директор масложирового союза Михаил Мальцев. Из них около 3 млн тонн – собственное производство, еще около 2 млн тонн импортируется. Одновременно около 1 млн тонн выращенных в России соевых бобов уходит на экспорт.

Москва, Иван Гридин

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