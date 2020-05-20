российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 мая 2020, 09:51 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Мошенники во время пандемии предлагают работу на удаленке

Аферисты применяют новые схемы мошенничества, пользуясь режимом самоизоляции граждан во время пандемии. Так злоумышленники маскируются под кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке.

Ищущему работу россиянину мошенники предлагают заполнить анкету с личными данными. Затем ему сообщают, что работу он получил, и требуют перевести деньги за оборудование, необходимое для дистанционного сотрудничества, пишет РИА «Новости». «В результате – ни денег, ни работы», – сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кроме того, оставшимся без работы гражданам мошенники предлагают вернуть налог на добавленную стоимость. Доверчивым россиянам нужно пройти по ссылке и совершить расходную операцию. Целью злоумышленников являются данные банковских карт.

Также в последнее время также появилось много интернет-компаний, которые завлекают граждан, предлагая им воспользоваться волатильностью криптовалют.

Мошенники используют популярные хештеги (#сидидома, #домалучше и другие), обещая гражданам прибыль или вознаграждение за прохождение опроса. Основная задача аферистов – получить данные банковской карты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.20

В Курганской области автотрассы массово закрываются на ремонт. Список и заявление ГИБДД. / Банкам и промышленности отведут полгода для перехода на российское ПО. / Опрессовки выявили еще одно слабое место: на Волгоградской вода вырвалась наружу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика,