Мошенники во время пандемии предлагают работу на удаленке

Аферисты применяют новые схемы мошенничества, пользуясь режимом самоизоляции граждан во время пандемии. Так злоумышленники маскируются под кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке.

Ищущему работу россиянину мошенники предлагают заполнить анкету с личными данными. Затем ему сообщают, что работу он получил, и требуют перевести деньги за оборудование, необходимое для дистанционного сотрудничества, пишет РИА «Новости». «В результате – ни денег, ни работы», – сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кроме того, оставшимся без работы гражданам мошенники предлагают вернуть налог на добавленную стоимость. Доверчивым россиянам нужно пройти по ссылке и совершить расходную операцию. Целью злоумышленников являются данные банковских карт.

Также в последнее время также появилось много интернет-компаний, которые завлекают граждан, предлагая им воспользоваться волатильностью криптовалют.

Мошенники используют популярные хештеги (#сидидома, #домалучше и другие), обещая гражданам прибыль или вознаграждение за прохождение опроса. Основная задача аферистов – получить данные банковской карты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.20

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