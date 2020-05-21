Большинство россиян нуждаются в дополнительном заработке

70% работающих граждан России признались, что хотели бы иметь возможность дополнительного заработка. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В России работают 54% от всего населения. Из них 70% допускают для себя возможность иметь дополнительную занятость, приносящую доход. 3% уже имеют подработку, а каждый четвертый не рассматривает такую возможность.

Чаще всего подзаработать хотят мужчины (76%), молодежь и представители среднего возраста (18-24 лет – 84%, 25-34 лет – 88%, 35-44 лет – 85%). Интерес к дополнительной занятости проявляют в основном жители небольших населенных пунктов и сельчане.

39% россиян знают, что можно заработать в интернете. «Наиболее известные способы дополнительно заработать среди данной группы: реклама или маркетинг (4%), продажа вещей, торговля (3%), блогерская деятельность (3%), репетиторство или обучение (3%), а также заработок на валютной бирже (3%). Не знают никаких способов интернет-подработок 56%, также каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (20%)», – говорится в результатах опроса.

В исследовании приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.05.20

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