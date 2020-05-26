В России выросло число граждан, допускающих уклонение от налогов

В России выросло число людей, которые допускают уход от налогов в некоторых случаях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян. Опрос проводился в декабре 2019 года и в мае 2020 года, что позволило сравнить настроения граждан в «докризисное» и нынешнее время, передает РБК. В конце прошлого года 35% респондентов допускали уклонение от налогов в ряде случаев. Через пять месяцев показатель вырос до 45%.

По словам экспертов ЦСР, изменения в суждениях граждан связаны с падением доходов населения и тревогой по поводу будущего. Так более 60% опрошенных отмечают снижение доходов в мае по сравнению с февралем, из них 43% отмечают падение доходов более чем на 15%. Более половины (53%) респондентов отмечают высокий риск снижения зарплаты в будущем, две трети беспокоятся, что им не хватит денег на привычный образ жизни

Рост доли оправдывающих уклонение от налогов – «очень плохой сигнал» о «снижении доверия граждан к действиям правительства», отмечает глава направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра Суслина. Антикризисные меры властей большинству россиян кажутся недостаточными как минимум потому, что предоставлены далеко не всем категориям граждан.

Вместе с тем растет число людей, которые не знают, на что государство тратит поступившие в бюджет налоговые платежи, – с 38% в конце прошлого года до 57% в мае 2020 года. Лишь каждый восьмой житель России регулярно следит за информацией о расходах бюджета.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.20

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