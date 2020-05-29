Для идентификации гастарбайтеров в России задумались об электронной регистрации

МВД РФ думает над разработкой приложения для отслеживания перемещения и деятельности гастарбайтеров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве якобы подготовлен прогноз миграционных потоков, в том числе с учетом «форс-мажорных факторов» на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. В связи с этим силовики рассматривают ряд путей для разрешения возможных непредвиденных ситуаций, связанных с вероятным наплывом мигрантов.

«Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый «рейтинг социального доверия мигранта», – рассказал собеседник агентства.

Приложение он предложил назвать «Мигрант». В нем предполагается указывать биометрические данные мигранта, сведения о состоянии здоровья и наличии судимостей, а также социально-правовой статус.

Москва, Иван Гридин

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