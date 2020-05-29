СМИ включены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. На какую поддержку могут рассчитывать медиа (СПИСОК)

Глава правительства РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Согласно постановлению премьер-министра, в обновленный список вошли издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства и печатающие газеты типографии.

Как отметили в правительстве, в связи с пандемией медиаотрасль оказалась в сложной ситуации: упала выручка от продажи своей продукции, сокращается подписка, снизились доходы от рекламы. Особенно, указали в кабмине, пострадали небольшие компании и организации в регионах, большинство из них относятся к малому и среднему бизнесу. При этом отечественные медиа в условиях ограничительных мер продолжают свою работу. «Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», – отметил Мишустин.

В качестве мер поддержки правительство решило предоставить СМИ полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС), аналогичную отсрочку арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности. Кроме того, медиа могут рассчитывать на беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. Среди мер поддержки также мораторий на банкротство и проведение плановых и внеплановых проверок.

Для представителей МСБ дополнительно предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями, а также прямые субсидии на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги из расчета один МРОТ на сотрудника.

«Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей», – говорится в сообщении кабмина.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.05.20

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