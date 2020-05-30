Аэропорты России получат почти 11 млрд рублей господдержки

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 миллиарда рублей в качестве субсидий для аэропортов.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента РФ. Поддержку от государства получат аэропорты и «организации, входящие в одну группу лиц с ними», говорится в сообщении кабмина.

«Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом», – заявили в правительстве.

Средства можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, за исключением представителей руководства и членов советов директоров. Кроме того, деньги можно потратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Ранее власти согласовали субсидии для авиакомпаний в размере 23,4 млрд рублей. Деньги будут также выделены из резервного фонда правительства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.05.20

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