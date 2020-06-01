Ущерб экономике России из-за пандемии коронавируса составит 8 трлн рублей

Аналитики подсчитали потери российской экономики из-за пандемии. За два месяца действия ограничительных мер ВВП России потерял 7-8 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Ежедневный выпадающий доход из-за нерабочих дней в апреле и мае составлял 100 млрд рублей. В совокупности ВВП за два месяца лишился 8 трлн, сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович несколько оптимистичнее в своих оценках. По его словам, за два месяца карантинных мер экономика страны потеряла 7-7,5 трлн рублей. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил весенний простой в 5-7 трлн рублей.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что темпы ВВП в нерабочем апреле снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О сокращении номинального ВВП на 28% говорилось в ежемесячном отчете Минфина. В годовом выражении ВВП за конец марта и апрель потерял 2,5%. При этом в мае-июне цифра может дойти до 4-4,5%, считают аналитики.

Первые инфицированные коронавирусом были выявлены в России в конце января. 28 марта президент Владимир Путин объявил о начале нерабочих дней. Карантин завершился 11 мая, при этом субъекты снимают ограничения поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Москва, Зоя Осколкова

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