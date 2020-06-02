После пандемии молодежи станет втрое сложнее найти работу

Сегодняшние выпускники школ и вузов столкнутся со сложностью поиска работы в будущем. Конкуренцию им составят более опытные соискатели, которые лишились дохода во время пандемии. К такому выводу пришли специалисты, основываясь на последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозах McKinsey.

По итогам прошлого года уровень безработицы среди молодежи (15-24 года) в мире составлял 13,6%, в России – 14,79%, пишут «Известия». На восстановление экономики после снятия ограничительных мер потребуется как минимум год. Пандемия отразилась на всех видах занятости – работы лишились многие опытные специалисты.

По словам экспертов, шансы «поколения COVID» на трудоустройство – в три раза меньше, чем у соискателей старше 25 лет. Молодым соискателям, которые хотят найти работу по специальности, придется понизить свои зарплатные ожидания на 20-30% – именно настолько уже сейчас снизились предлагаемые зарплаты.

С наибольшими трудностями столкнутся будущие выпускники гуманитарных вузов. В этой области и без кризиса 60% никогда не работали по специальности, в нынешней ситуации работу не найдут около 80%. Высокие шансы, по сравнению с остальными, имеют выпускники технических специальностей.

Работодатели сейчас вступают в фазу «повышенной избирательности», ведь им необходимо наращивать прежние обороты и возвращаться к росту показателей производительности труда. Наиболее востребованные кадры, как правило, соискатели от 25 и до 40 лет – это люди с наибольшей трудоспособностью и осознанным подходом к делу, в то время как молодежь до конца не осознает реальный смысл слов в строчке своего резюме «стрессоустойчивость» или «многозадачность», говорят эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.20

В России начал действовать запрет на ввоз в страну дешевого бензина. / «Простаивать все равно дороже», – торговые центры тратят миллионы на санитарные меры, чтобы получить разрешение на открытие (ФОТО, ВИДЕО). / По итогам пяти месяцев свердловский бюджет недополучил 17 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»