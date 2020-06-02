Четверть игрушек в России оказались контрафактом

Почти четверть игрушек на российском рынке являются поддельными. В денежном выражении объем нелегальной продукции оценивается в 30 млрд рублей. Это максимальный показатель за последние три года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании BrandMonitor.

Основная часть (86%) подделок продается в офлайн-сегменте, пишет «Коммерсант». Через онлайн-каналы реализуется 14% всего оборота контрафактных игрушек, включая соцсети, сайты объявлений и зарубежные интернет-площадки.

По 30% от объема нелегальных игрушек – это детское оружие и куклы, 35% – игрушечные роботы, 39% – игровые и коллекционные фигурки.

Главная причина, по которой россияне покупают поддельные игрушки, – низкая стоимость. Они в два раза дешевле оригиналов, говорят специалисты. По подсчетам экспертов, средняя стоимость оригинальной куклы составляет 1,2 тысячи рублей, а поддельной – 500 рублей. Оригинальный набор игрушечной железной дороги обходится потребителям в среднем в 2 тысячи рублей, а контрафактная продукция – в 800 рублей.

В настоящее время мировой рынок игрушек находится в стадии роста, даже несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса. Более половины жителей России регулярно покупают детские товары.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.20

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