Мантуров назвал конкурентные преимущества России перед другими странами

Россия обладает четырьмя конкурентными преимуществами перед другими странами, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По его мнению, это кадры, науку, природные ресурсы и силу духа, передает РИА «Новости».

Министр пояснил, что в стране много высококлассных специалистов, а из-за границы стали возвращаться профессионалы, которые покинули страну в 90-х годах прошлого века из-за низких заработков. Они возвращаются, так как сегодня Россия готова предложить им конкурентные условия, отметил министр.

Благодаря фундаментальной науке в России существуют возможности для реализации самых сложных задач. «Фундаментальная и прикладная наука – это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», – заявил глава Минпромторга.

Говоря о крупных запасах природных ресурсов, Мантуров отметил, что, например, углеводороды дают возможность реализовывать проекты по их переработке и позволяют получать недорогую электроэнергию.

Национальная сила духа, по мнению Мантурова, заключается «в готовности быстро и эффективно отвечать на возникающие вызовы».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.06.20

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