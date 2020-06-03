США расследуют поставки ванадия из России и Китая

Министерство торговли США заявило о начале расследования импорта ванадия из России и Китая. Об этом попросили американские производители. По итогам Вашингтон сделает вывод, не угрожают ли поставки национальной безопасности страны.

Петицию с просьбой о начале расследования импорта ванадия подали AMG Vanadium LLC и U.S. Vanadium LLC осенью прошлого года. Они утверждают, что их интересы ущемляют зарубежные производители, а стоимость импортного ванадия слишком низкая, сообщается на сайте ведомства.

«Ванадий используется в нашей национальной обороне и критической инфраструктуре и является неотъемлемой частью некоторых аэрокосмических применений, – заявил министр торговли Уилбур Росс. – Мы проведем тщательное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт ванадия национальной безопасности США».

94% ванадия, используемого в американской промышленности, поставляется из-за рубежа, передает РБК со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS). Основные импортеры – Австрия, Канада, Россия и Южная Корея.

В 2019 году Соединенные Штаты только из России ввезли 283 тонны ванадия, включая отходы и лом, а также сплавов алюминия с ванадием. В первом квартале 2020 года США импортировали из России 37 тонн по той же товарной позиции.

В мире самыми большими запасами ванадия обладают Китай и Россия – соответственно, 9,5 млн тонн и 5 млн тонн.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.06.20

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