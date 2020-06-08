Часть компаний хотят отказаться от офиса и навсегда перевести работников на удаленку

Почти 16% российских компаний могут отказаться от офиса после пандемии и оставить сотрудников на удаленной работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса 517 представителей компаний малого и среднего бизнеса, проведенного резидентом фонда «Сколково».

62% респондентов не планируют в будущем отказаться от офиса, чтобы сократить затраты на аренду. 22% опрошенных еще не приняли решение, а 16% рассматривают для себя такую возможность, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

Из тех, кто намерен сэкономить на офисе, почти треть заняты в торговле, каждый десятый занимается консалтингом, 9% – производством, 8% оказывают тренинговые и образовательные услуги, 7% работают в сфере IT и коммуникации. «Организации, работающие в области медицины и здравоохранения, туризма, спорта, развлечений, безопасности покидать офисы не намерены», – говорится в результатах опроса.

57% респондентов заявили, что перешли на частичный или полный режим удаленной работы за период в пандемии. 20% планируют сделать это в будущем. Лидерами по переходу на удаленку оказались компании из сфер: оптовая и розничная торговля (19%), консалтинг и информационные услуги (16%), производство (9%), строительство и архитектура (9%), IT и коммуникации (8%).

Большинство компаний (70%) надеются, что смогут восстановиться после снятия ограничений, введенных в целях борьбы с коронавирусом. 25% уверены, что это возможно, но не в ближайшее время. 5% отметили, что для их компании это нереально.

Москва, Зоя Осколкова

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