Власти выделят на «сельскую ипотеку» дополнительные 2 млрд рублей

На реализацию программы льготной сельской ипотеки в РФ в 2020 году дополнительно направят еще 2 млрд рублей. В результате ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, программа оказалась очень востребованной у граждан. «Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое – на «сельскую ипотеку» будет выделено еще 2 млрд рублей», – приводит слова Абрамченко пресс-служба вице-премьера.

Там также указали, что Минсельхоз реализует программу комплексного развития сельских территорий. В частности, она предполагает создание комфортной среды на селе, повышение уровня жизни местного населения. В рамках программы сельские жители могут рассчитывать на получение льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

В ведомстве отметили, что каждый миллиард рублей позволяет выдать порядка 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тыс. семей, а площадь жилья достигает 1 млн квадратных метров. Абрамченко подчеркнула, что реализация такой «живой» меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии.

Москва, Иван Гридин

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