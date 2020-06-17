Большинство россиян не умеют откладывать деньги

Большинство россиян демонстрируют безграмотное сберегательное поведение. Лишь малая часть умеют откладывать деньги. При этом эксперты выявили прямую зависимость финансового благополучия от умения копить сбережения.

Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% жителей России, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается. Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают, передает РБК.

Среди самых бедных россиян лишь 12% сначала откладывают деньги в копилку, а затем тратят остаток. С ростом благосостояния эта доля увеличивается. Среди тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу, грамотное сберегательное поведение демонстрируют 28%.

Впрочем, среди состоятельных россиян 50%, получая доход, совершают необходимые покупки, а лишь затем откладывают средства.

Чаще всего копят деньги одинокие работающие пенсионеры и одинокие мужчины до 40 лет – 27 и 25% соответственно. Среди полных семей с одним и двумя детьми 19 и 20% соответственно сберегают грамотно. Реже всего откладывают деньги до начала расходов на текущие нужды матери-одиночки с одним ребенком – 15%.

В опросе НАФИ приняли участие 1600 совершеннолетних россиян, проживающих в 136 городах в 50 регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.20

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