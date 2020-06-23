Минздрав попросили допустить онлайн-ритейлеров к продаже лекарств

Торгово-промышленная палата (ТПП) направила в Минздрав предложение разрешить онлайн-ритейлерам продажу лекарственных препаратов. «Известия» пишут, что письмо с инициативой главе ведомства Михаилу Мурашко направил председатель комитета палаты по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Федоров также считает необходимым уточнить, когда именно происходит момент отпуска лекарства: в момент оплаты онлайн или в момент получения в руки от курьера. Это следует сделать, так как в действующих правилах торговли лекарствами строго оговорено, что отпускать препараты покупателю должен лишь фармацевт.

«Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки возрастет на 50%. Ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров», – пояснил Федоров.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина в свою очередь высказала опасения относительно инициативы. «В некоторых странах правительство допускало ритейлеров к продажам лекарств, ничем хорошим для потребителей это не закончилось», – сказала она, добавив, что этих странах резко возрастала доля фальсифицированных лекарств.

Президент России Владимир Путин разрешил дистанционно продавать безрецептурные лекарства в середине марта. Документ был доработан, а 3 апреля окончательно утвержден. По закону аптеки не смогут продавать дистанционно только наркотические и психотропные препараты и препараты с объемной долей этилового спирта более 25%.

Москва, Иван Гридин

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