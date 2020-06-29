Банки резко сократили возможность уходить в минус по картам

Российские банки более чем вдвое сократили овердрафт по дебетовым картам. По словам экспертов, возможность уходить в минус при отсутствии собственных средств может и вовсе исчезнуть, если кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в мае средний лимит овердрафта упал до 20,4 тысяч рублей. Сокращение по сравнению с апрелем составило 34,8%, а по сравнению с мартом, когда кризис и пандемия только начались, – почти на 60%, передает РБК.

Банки в целом уменьшили число карт, по которым можно уйти в минус. Объем выданных карт с овердрафтом в мае составил 78,3 млн рублей, по сравнению с мартом он упал более чем в 20 раз. На 1 июня 2020 года в России обращалось 903 тысяч карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним составлял 13,2 млрд рублей.

Банки сокращали лимиты по овердрафтам из-за общего снижения реальных доходов населения, говорят эксперты. Когда речь идет о кредитных картах, организации могут запросить у клиента подтверждение дохода, тогда как в случае с дебетовой картой лимиты овердрафта зачастую устанавливаются автоматически. Таким образом, снижая размер овердрафта, банки уменьшают риски невозврата денежных средств.

Если кризис будет нарастать, овердрафты вообще могут исчезнуть или остаться только у премиальных клиентов банков. Банки должны формировать резервы не только по фактически выданным кредитам, но и по неиспользованным лимитам с учетом коэффициентов истребования. Овердрафт входит в эту категорию. Аналитики надеются, что после снятия санитарных ограничений и стабилизации ситуации на рынке труда политика кредиторов в части открытия овердрафтов станет мягче.

Москва, Зоя Осколкова

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