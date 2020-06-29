Аналитики предрекли падение рынка электроники в России

Рынок электроники в России может сократиться на 15% в 2020 году. Российские компании рассчитывают на быстрое восстановление после окончания пандемии коронавируса.

По данным Центра современной электроники, в прошлом году рынок электроники снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,8 млрд долларов. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% – до 2,4 млрд долларов, прогнозируют эксперты.

Наибольшее падение ожидается в таких сегментах как фискальное и торговое оборудование, автомобили, в том числе системы управления двигателем, медиацентры, потребительская продукция, из которой около 80% приходятся на телеприставки, остальное – бытовая техника, светотехника, телекоммуникационное оборудование.

В 2019 году рынок в физическом выражении остался на уровне 2018 года, однако в денежном упал из-за снижения цен на электронные компоненты – за год до этого цены на них резко возросли из-за дефицита производственных мощностей за рубежом, передает РБК.

По словам аналитиков, главные причины сокращения рынка – снижение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие. При этом пандемия повлияла незначительно. Предприятия даже нарастили производство, что компенсировать потерянное за время простоя.

Авторы исследования добавили, что в случае внедрения дополнительных мер господдержки по импортозамещению падение в 2020 году может быть смягчено до 5%, в таком случае объем рынка составит 2,69 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.06.20

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