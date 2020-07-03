В России хотят ввести утилизационный сбор на оружие

В России задумались над введением утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, которое продается российским гражданам. По словам экспертов, инициатива усложнит покупку оружия для россиян, так как поставщики переложат свои расходы на покупателей.

Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию, пишет РБК. С 1 января 2021 года размер сбора составит 3 тысячи рублей для пневматического и 10 тысяч рублей для гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия. Планируется, что в год от производителей и импортеров оружия можно будет получить 2,4 миллиарда рублей.

Автором законопроекта стал глава Удмуртии Александр Бречалов. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия, концерна «Калашников».

Эксперты считают, что дополнительный сбор обязательно приведет к снижению объемов рынка, который и так падает из-за сокращения числа владельцев оружия. Стоимость импортного оружия вырастет на 35-50%, прогнозируют специалисты.

При этом неналоговые платежи, в том числе сборы, не предполагают целевого использования, то есть потратить их можно на что угодно. Скорее всего, дополнительные деньги направят на поддержку российских компаний, а не на создание инфраструктуры для утилизации, предположила зампредседателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева.

Москва, Зоя Осколкова

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