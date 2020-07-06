Россияне смогут использовать водительские права в банках вместо паспорта

В России разрешат гражданам использовать водительские права для получения ряда банковских услуг. В частности, по удостоверению в кредитных учреждениях можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета.

Законопроект об использовании в банках документа, дающего право на управление транспортным средством, разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и ЦБ, пишут «Известия». «Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти», – пояснили в Банке России.

Кредитные учреждения обязаны идентифицировать личность новых клиентов согласно «антиотмывочному» законодательству. Однако зачастую граждане не носят с собой паспорт, а водительские права у многих всегда с собой, так как их отсутствие при вождении автомобиля грозит штрафом.

С помощью удостоверения предлагается проводить упрощенную идентификацию, которая разрешена для ограниченного круга услуг. К ним относятся: перевод денежных средств без открытия банковского счета; осуществление и получение почтового перевода денежных средств менее чем на 15 тысяч рублей; операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо эквивалентную этой сумму в другой валюте.

Некоторые банки уже используют водительское удостоверение при кредитовании для дополнительного подтверждения личности. Кроме того, ряд кредитных организаций допускает права при проведении операций, не имеющих признаков отмывания денег или финансирования терроризма.

По словам экспертов, необходимость обмена валют и переводов наличных денег по водительским правам давно назрела. Впрочем, будущее за универсальной идентификационной карточкой. По ней будут оказываться любые государственные или банковские услуги. В итоге всю информацию о человеке оцифруют и будут получать ее, отсканировав радужную оболочку глаза. Это произойдет уже через 5-7 лет, уверены специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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