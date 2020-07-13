Четверть россиянин рискуют лишиться денег с банковских карт

27% жителей России, у которых есть банковские карты, могут стать жертвами мошенников. Они готовы рассказать аферистам данные, которые раскрывать нельзя. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ. При этом почти треть держателей карт уже сталкивались с мошенническими действиями.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, проживающих в 136 населенных пунктах в 50 регионах. Выборка построена на официальной статистике Росстата, она репрезентативна по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта, передает РБК.

Лишь каждый десятый знает, какие данные можно сообщить сотруднику банка: номер карты, имя и фамилию держателя. 63% респондентов не готовы передавать никакие данные с карт по телефону. 27% россиян могут сообщить сотрудникам банка срок действия карты, трехзначный код безопасности с обратной стороны и код из СМС-сообщения, которые раскрывать нельзя.

31% имеющих банковские карты респондентов сталкивались с мошенничеством. В частности, злоумышленники пытались по телефону узнать данные с помощью социальной инженерии или просили перевести деньги якобы для помощи знакомым, оформления выигрыша и прочего. Кроме того, граждане получали письма с вирусами или сообщения о подтверждении/отмене операций по карте, которые они не совершали.

Чаще всего мошенники атакуют жителей Москвы и Санкт-Петербурга (37% против 31% в среднем по стране), россиян в возрасте от 25 до 34 лет (35%), людей, занимающих руководящие посты (41%). Реже о попытках мошенничества сообщали люди старшего возраста (26%).

«Довольно большая доля россиян – держателей карт, которые находятся в группе риска и готовы сообщить конфиденциальные данные своих карт, свидетельствует о недостаточном уровне просветительской работы, которая ведется банками, выпускающими карты, – уверен директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Алексей Комиссаров. – То, какие данные карты можно передавать, например, для денежного перевода, а какие нет, неочевидно: банки редко сопровождают вновь выданные карты памятками с деталями».

По данным Банка России, в 2019 году 68,7% мошенничества на территории России произошло в результате социальной инженерии. В прошлом году банки провели 576,5 тысяч мошеннических транзакций на 6,42 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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