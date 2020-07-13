Четверть торговых центров в России могут закрыться из-за пандемии

Торговые центры несут огромные убытки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По прогнозам Российского совета торговых центров (РСТЦ), до четверти объектов могут закрыться, если не получат государственной продержки в виде отсрочки по налогам.

Общий НДС российских ТЦ составит 52 млрд рублей, налог на имущество – 24 млрд рублей, налог на прибыль – 15 млрд рублей и единый социальный налог – 4 млрд рублей. РСТЦ обратился в правительство с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год, передает РИА «Новости».

«1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей по налогам. К концу месяца собственники торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. Отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», – говорится в обращении, адресованном кабмину.

В РСТЦ указали на то, что состояние объектов торговли ухудшается с каждым днем, а поступающие от арендаторов платежи, объем которых упал на 80-90% по сравнению с прошлым годом, идут на поддержание ТЦ в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и прочее.

«Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами», – отметили в РСТЦ. Совет предлагает предоставить субсидии на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), а также как можно скорее открыть ТЦ тех регионах, где это до сих пор не было сделано.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.07.20

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