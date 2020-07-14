Для России экспорт золота стал выгоднее продажи газа

Доходы от экспорта российского золота во втором квартале текущего года превысили выручку от поставок газа за рубеж, свидетельствую данные Федеральной таможенной службы и Центробанка РФ. Такая ситуация сложилась в российской экономике впервые с 1994 года, сообщил глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов в комментарии РБК.

По информации ФТС, в апреле и мае отечественные компании экспортировали 65,4 т золота на общую сумму в $3,55 млрд. За этот «Газпромом» поставил трубопроводный газ за границу на $2,4 млрд. В то же время ЦБ оценивает выручку «Газпрома» от продажи «голубого топлива» за рубеж за весь второй квартал в $3,5 млрд.

По мнению Худалова, резкий рост экспорта российского золота произошел в том числе из-за решения Центробанка приостановить его покупку на внутреннем рынке. Однако, полагает эксперт, рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от зарубежных поставок углеводородов.

Надо отметить, что экспортные доходы «Газпрома» во втором квартале текущего года сократились в два раза по сравнению с первым кварталом и в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле-мае российский газовый холдинг поставил за границу 24 млрд куб. м газа, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом цена российского газа, поставляемого за рубеж, в мае рухнула ниже уровня рентабельности – до $94,4 за 1 тыс. кубометров. Это почти вдвое меньше прошлогодней майской цены – $183,87.

Аналитики объясняют снижение продаж газа сокращением спроса из-за введения ограничений для борьбы с новым коронавирусом, теплым осенне-зимним периодом и заполнением газовых хранилищ в Европе.

Москва, Наталья Петрова

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