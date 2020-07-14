Около половины работодателей в России сократили персонал – опрос

Около половины (45%) работодателей сообщили о сокращении персонала к концу мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. Месяцем ранее об этом заявлял лишь каждый пятый работодатель. Согласно выводам исследователей, в среднем под сокращение попали около 20% сотрудников.

В то же время опрос показал, что доля компаний, которые набирают штат, увеличилась с 3% в апреле до 14% в мае, передает ТАСС. О планах нанять еще сотрудников сообщили 35% работодателей, тогда как в апреле таких был 21%.

Исследование также показало, что компании пытались сохранить персонал: в апреле-мае не было зафиксировано ни резкого роста безработицы, ни увеличения числа резюме на сайтах поиска работы.

Однако с началом коронавирусного кризиса фонд оплаты труда сократился в 56% опрошенных компаний примерно на 28%. В каждой десятой компании он вырос в среднем на 22%, у каждой третьей фонд оплаты труда не изменился.

Собираются урезать зарплатный фонд в ближайшие полгода 28% работодателей – в среднем на 18%, а увеличить – 23% (в среднем на 22%).

Исследование проводилось среди компаний, чьи данные за первые полугодия 2019 и 2020 года были в базе заработных плат hh.ru. Выборка составила 250 компаний из всех регионов РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.07.20

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