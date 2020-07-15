Россиянам хотят платить за найденные в магазинах просроченные продукты

В Госдуме предложили платить гражданам, которые найдут на прилавках просроченные продукты и обратятся в контролирующие органы. Вознаграждение возьмут из суммы, уплаченной магазином в качестве штрафа за нарушение.

Автор инициативы – депутат Госдумы Василий Власов. Свое предложение парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Народный избранник напомнил, что допустившие реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности юрлица будут оштрафованы на 20-30 тысяч рублей.

При этом тот, кто приобрел некачественный продукт, может добиться компенсации только через суд. Как правило, обнаружившие просрочку люди не получают ничего, либо могут рассчитывать только на символическую компенсацию, передает RT.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа [на магазин] на половину его суммы», – говорится в тексте обращения.

По мнению автора инициативы, такой стимул повысит в стране общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просрочки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.07.20

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