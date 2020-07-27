Названа самая популярная схема уклонения от уплаты налогов

В Следственном комитете России рассказали, какую схему чаще всего применяют предприниматели, чтобы снизить налоговые платежи. По словам заместителя председателя СКР генерал-полковника Елены Леоненко, больше всего российские предприниматели не любят платить налог на прибыль и НДС.

«Самый распространенный вид налоговых преступлений в России – это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот», – рассказала Леоненко в интервью РИА «Новости».

Бизнес завышает расходы, тем самым снижая прибыль, с которой должен уплачиваться налог. «Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС», – добавила генерал-полковник.

Фактически налогоплательщик не нес расходы и не платил НДС при расчете с контрагентами, а значит и не имел права на вычеты. «Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета», – заключила Леоненко.

Москва, Зоя Осколкова

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