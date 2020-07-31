Глава Минтруда ожидает пика безработицы в России в августе-сентябре

Безработица достигнет максимальных значений в августе-сентябре 2020 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В центрах занятости зарегистрировано 3 млн 211 тысяч безработных граждан. Если в конце апреля – начале мая центры занятости регистрировали порядка 220 тысяч граждан в неделю, то в июле уже порядка 110 тысяч человек», – сказал глава Минтруда в интервью ТАСС.

Темпы роста безработных в России замедлились. Так в июне показатель вырос на 0,1%, до 6,2%. Для сравнения, в апреле темпы прироста трудоспособных граждан, не имеющих работы, были на уровне 1,1%, а в мае составляли 0,3%.

«Пиковое значение по численности безработных граждан будет достигнуто в третьем квартале – август-сентябрь», – добавил Котяков. По его словам, в четвертом квартале начнется стабилизация, численность безработных граждан будет снижаться за счет трудоустройства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.20

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