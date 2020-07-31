Европейская экономика вошла в рецессию: ВВП обвалился на рекордные 14,4%

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года обвалилась на рекордные 14,4% в годовом выражении, что стало самым большим падением с начала наблюдений -1995 года. Об говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат.

Наибольший спад зафиксирован в Испании: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП уменьшился на 22,1%. Во Франции и Германии – падение составило 19% и 11,7% соответственно.

В агентстве отметили, что экономика еврозоны вошла в рецессию, в годовом выражении ВВП сократился на 15%.

Как сообщал «Новый День», накануне стало известно, что экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на рекордные 32,9%. В министерстве торговли страны объяснили обвал эффектом от пандемии коронавируса.

Брюссель, Мария Вяткина

Брюссель. Другие новости 31.07.20

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