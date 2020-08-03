Россиянам запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

В России запретили пополнять неидентифицированные электронные кошельки наличными. С 3 августа эту операцию можно провести только с использованием банковского счета. Ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе».

Запрет касается обычных электронных кошельков, а также большего числа транспортных проектов и сервисов оплаты школьного питания, расчеты в которых осуществляются с использованием электронных денежных средств. Таким образом, нововведение затронет преимущественное большинство регионов России, передает РИА «Новости».

По данным Ассоциация банков России (АБР), около 68% транспортных карт пополняется при помощи наличных. В ассоциации предложили Центробанку отложить вступление в силу поправок или убрать из-под их действия школьные и транспортные карты. Регулятор перенести сроки отказался, но не возражает против подобных исключений, если существует техническая возможность разграничить такие анонимные средства платежа.

В популярных платежных сервисах WebMoney Transfer, «Яндекс.Деньги» и Qiwi заявили ТАСС, что подавляющее большинство электронных кошельков являются идентифицированными, при этом доля анонимных кошельков, которые пополняются наличными, незначительна.

Пользователи могут пройти идентификацию в офисах платежных сервисов, а также в отделениях компаний партнеров. Кроме того, есть возможность идентифицировать клиентов при помощь видеосвязи. Видеоинтервью займет несколько минут, а клиенту понадобятся только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

В Екатеринбурге сегодня начнется третий этап опрессовок. / В Екатеринбурге заработали торговые центры (ФОТО). / На главном рынке Кургана началась обещанная реконструкция. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»