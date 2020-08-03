В России выявили более 1,6 тысячи несуществующих компаний

С начала года в России выявили более 1,6 тысячи предприятий-фантомов. Несуществующие компании по документам производили, хранили и продавали различные продукты.

Как рассказали в Россельхознадзоре, из 1 617 предприятий-фантомов 955 числились как производственные площадки и 662 – как компании, осуществляющие торговлю и хранение продукции. Их удалось обнаружить благодаря системе ветеринарной сертификации «Меркурий».

Наибольшее число несуществующих фирм выявили специалисты управлений Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, по Москве, Московской и Тульской областям, а также южного межрегионального управления.

В ведомстве добавили, что порядок оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения отслеживается постоянно. «Ведомство с помощью системы фиксирует факты оформления ЭВСД на просроченные товары, подмену в документах информации о производителе, отсутствие в сертификатах сведений об использованном сырье», – рассказали в Россельхознадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

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