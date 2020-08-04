В России каждый пятый ребенок проживает за чертой бедности

Бедность в России среди детей почти в два раза превышает показатели всего населения страны. По итогам 2018 года почти 23% несовершеннолетних россиян жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.

Данные за 2018-й год – самые актуальные об уровне детской бедности – приводятся в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности». Служба считает показатели с задержкой в два года, пишет РБК. Таким образом, влияние пандемического кризиса на бедность можно будет оценить только в 2022 году.

Исходя из информации Росстата, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель: всего по итогам 2018 года за чертой бедности (включая детей) проживало 18,4 млн человек, или 12,6% населения. В абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек.

Наибольшая доля детей, которые проживают за чертой бедности, наблюдается в многодетных семьях, а также малоимущих сельских семьях – 49,4% и 40,6% соответственно. Несмотря на то, что с 2015 года уровень детской бедности в России снижался, он все еще остается очень высоким, что является системной проблемой для страны.

По словам экспертов, бедность семьи формирует неуспешность детей в течение всей жизни: они чаще хуже учатся в школе и не имеют возможности воспользоваться услугами репетиторов, получить высшее образование и устроиться на высокооплачиваемую работу. В результате дети и молодежь из бедных семей попадают в ловушку воспроизводства бедности.

По прогнозам экономистов, пандемический кризис повлияет на уровень бедности населения России. При базовом сценарии его получится удержать на уровне 12-13% по итогам 2020 года, при пессимистичном – уровень бедности увеличится до 15-16%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.20

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