Треть россиян готовы уволиться с работы из-за низкой зарплаты

Россияне назвали причины, по которым готовы уйти с работы. Основная – нежелание начальника повышать заработную плату. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом подбора персонала Работа.ру.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек, они могли указать несколько вариантов ответов. 31% заявили, что главной причиной увольнения для них может стать неготовность работодателя к повышению зарплаты, передает РИА «Новости». 15% респондентов отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% – отсутствие карьерного роста.

Каждый десятый может уволиться с работы, чтобы устроится ближе к дому, 7% готовы оставить текущее место ради того, чтобы уделять больше времени семье. По 4% респондентов могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну.

Больше половины (54%) россиян, ищущих работу, уделяют внимание размеру зарплаты и рабочему графику. 44% также отметили, что для них важно, сколько времени они будут тратить, чтобы добраться до рабочего места. 36% учитывают надежность будущей компании, 34% – позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% – возможности обучения и карьерного роста.

17% респондентов обязательным условием смены места работы назвали повышение зарплаты. Для каждого десятого немалую значимость имеют льготы. По 5% обращают внимание на средний возраст сотрудников, их количество и наличие вакансий для мам и пенсионеров.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.20

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