Россиян предупредили о подорожании вдвое доставки товаров на дом

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое из-за новых санитарно-эпидемиологических требований. Новые СанПиНы по предоставлению услуг населению запрещают перевозить в одном автомобиле бытовую химию и продукты. В связи с этим, как утверждают ритейлеры, они будут вынуждены повысить стоимость доставки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) главному санитарному врачу РФ Анне Поповой.

Документ, ужесточающий требования к доставке продуктов, сейчас находится на утверждении в Роспотребнадзоре. Согласно проекту новых СанПиНов, в автомобилях, доставляющих продукты питания, будет запрещено перевозить бытовую химию. Таким образом, заказ, в котором одновременно присутствуют, к примеру, сыр, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям на разном транспорте. В настоящее время пищевые и непищевые продукты доставляют совместно. При этом, как указывают в АКИТ, прямой контакт бытовой химии и продуктов исключен, так как товары отделены первичной и вторичной упаковкой, а также размещаются в разных секциях автомобиля.

Новая мера вызвала обеспокоенность Ассоциации компаний интернет-торговли, которая обратилась с письмом к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, введение этих правил приведет к росту дополнительных расходов ретейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки. После вступления документа в силу доставка может подорожать в среднем до 600 рублей, отметили в АКИТ. Сейчас в среднем по России за доставку запрашивают 300-350 рублей, указывают ритейлеры.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что новые правила запрещают совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. В ведомстве отметили, что существует риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать у человека серьезные аллергические или токсические реакции при нарушении целостности упаковки.

Стоит отметить, что доставка повседневных товаров на дом стала популярна у жителей России в период самоизоляции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.20

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