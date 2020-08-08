«Прогноз стабильный»: Fitch подтвердило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента России остался на уровне F2, говорится в сообщении агентства.

В Fitch прогнозируют, что Россия в текущем году потеряет 5,2% ВВП из-за влияния последствий пандемии коронавируса. Аналитики агентства ожидают, что рост российской экономики восстановится до 3,6% в 2021 году. В 2022 году ВВП России вырастет на 2,5%, прогнозирует они.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

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