Клиенты банков смогут исправлять свою кредитную историю

Россияне получат возможность исправлять свой кредитный рейтинг, даже если банк отказался вносить изменения или ушел с рынка. Об этом сообщил гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

«Новый закон облегчит доступ банков и заемщиков к информации об их кредитах, повысит ее качество. Он частично вступит в силу уже в 2021 году. На практике же это масштабная реформа всего рынка БКИ», – рассказал Александрович в интервью «Известиям».

Граждане смогут исправить свою кредитную историю, если вдруг кредитор отказывается вносить корректные изменения или полностью исчез, например, в результате отзыва лицензии. Для этого будет необходимо предоставить решение суда. В настоящее время этот процесс никак не урегулирован, отметил эксперт.

Кроме того, сократится срок хранения записей о кредитах. Сейчас он составляет 10 лет, по новым правилам данные будут храниться только семь лет. Таким образом, банки не смогут увидеть какую-то негативную информацию вроде длительных просрочек, если они были совершены за пределами срока хранения.

Александрович добавил, что повышение качества информации приведет к более точным оценкам заемщиков. В результате банки будут меньше рисковать, выдавая кредиты, а это значит, что нагрузка на должников, то есть стоимость ссуд, теоретически должна снизиться.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.08.20

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