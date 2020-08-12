Минтруд обозначил отрасли с самым высоким риском увольнений

Минтруд России назвал сферы, работники которых больше всего рискуют потерять работу. В частности, наибольшее число россиян, которые подвержены риску увольнений, трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в сфере услуг и транспортной отрасли.

По оценке ведомства, общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, или 217 тыс. работников, пишут «Известия».

Меньше всего рискуют лишиться работы граждане, работающие в таких отраслях, как логистика, консалтинг, химическая и топливная и металлургия.

В Минтруда пояснили, что в число планируемых к увольнению работников попадают не только граждане, которые теряют работу из-за сокращения штата или ликвидации должности, но и те, кто попадает под технические сокращения, к примеру, в связи с переименованием отдела либо департамента, что ведет к увольнению сотрудников и их прием на работу в отдел с новым названием.

В пресс-службе министерства высказали мнение, что в целом российский рынок труда постепенно выходит из «коронавирусного» кризиса. Так, в июле число людей, принятых на работу, впервые с начала эпидемии превысило численность уволенных граждан, уверяют чиновники.

Между тем, ряд экспертов полагают, что остаться без работы рискует значительно большее количество людей, чем ожидает Минтруд. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов отметил, что данные ведомства о предполагаемых сокращениях не могут быть достоверными на 100%. По его словам, в кризис многие компании предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон, а не проводить сокращения по всем правилам, т.е заранее предупреждать службу занятости. Кроме того, вероятны ситуации, когда сотрудника заставляют написать заявление об уходе по собственному желанию, угрожая при этом уволить по статье. Данные случаи не могут попасть в официальную статистику об ожидаемых сокращениях, заключил эксперт.

Москва, Наталья Петрова

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